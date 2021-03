Festa "vietata" in un appartamento di Udine, tra i multati anche l'allenatore dell'Udinese Luca Gotti

UDINE - L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, è stato multato per aver partecipato a un festino in un appartamento privato di Udine. E' successo nella notte tra domenica e lunedì. Il tecnico della squadra bianconera era assieme ad altre sette persone, in violazione delle norme contro il contagio. Le sanzioni erogate ammontano a 400 euro a testa. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa.

