Il Covid non ferma l'allegria del Carnevale e finisce in gabbia

I sappadini non si fermano davanti a nulla e, pur rispettando le norme, si sono travestiti per il carnevale. La tradizione a Sappada è un valore che va mantenuto nel tempo con le memorie e le testimonianze che non devono essere perse nel tempo. Da qui la decisione degli abitanti di "onorare" la tradizionale festa del carnevale. Oggi ha così preso ufficialmente il via il Carnevale di Sappada - Plodar Vosenòcht ! Nessuna manifestazione quindi a causa delle restrizioni per il Covid, ma spontanee e isolate iniziative nel rispetto del decreto e della cultura tradizionale sappadina! Un modo per cercare di riportare la normalità nonostante la pandemia. Così i figuranti hanno anche inscenato il blocco del virus senza tanti vaccini ma semplicemente chiundendolo in gabbia. Del resto Sappada ha sempre saputo stupire e anche oggi ha regalato un'altra bella cartolina della incantevole località montana.

Ultimo aggiornamento: 17:12

