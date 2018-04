Ricerche a tappeto per un uomo scomparso: è allarme sulla diga

di Paola Treppo

SAURIS (Udine) - Allerta aper ladi una. Le squadre di soccorso dei vigili del fuoco, del Sagf della Guardia di finanza di Tolmezzo e dei volontari del Cnsas hanno battuto per tutto il pomeriggio di oggi, giovedì 12 aprile, l'area dell'che si staglia ai piedi del piccolo comune montano.L'uomo disperso è die la sua auto è stata trovata vicino alla diga. Il timore è che il carnico possa essere caduto in acqua ma non ci sono al momento riscontri certi. Le operazioni di ricerca, eseguite anche con gommoni calati nell'invaso, riprenderanno domani mattina all'alba.