«Ho un mitra, faccio una strage»: 52enne bloccato, aveva una balestra e 12 dardi

di Paola Treppo

CODROIPO (Udine) - «Ho un kalashnikov e faccio una!». Chiama il centro di salute mentale dove è in cura per avvisarli che farà unaSono le classiche telefonate che fanno venire iperché ogni attimo è prezioso per poter salvare la vita a qualcuno. È da poco passata la mezzanotte di oggi, venerdì 9 febbraio, quando al centro di salute mentale diarriva una telefonata dai toni concitati: «Sbrigatevi! Venite qui! Ho une faccio una strage».I sanitari avvisano subito i carabinieri e due pattuglie della Compagnia di Udine, comandante dal tenente Ilaria Genoni, raggiungono il luogo dove si trova l'autore della telefonata. È un baby pensionato di 52 anni, che abita in un comune del Medio Friuli, da anni in cura nel centro di salute mentale. Le pattuglie del Radiomobile e della stazione di Udine Est individuano subito l'abitazione da cui proviene la chiamata; vista l'ora tardissima non c'è anima viva, in giro per strada; i militari dell'Arma indossano ied entrano subito in casa.Trovano l'uomo con il telefono ancora in mano: lo sguardo è perso ma si rianima alla vista dei militari, quasi confortato perché la sua insolita richiesta non è rimasta inascoltata.I carabinieri controllano tutta l'abitazione e alla fine trovano una, una pistola crossbow self-cocking con. Gliela sequestrano per evitare che il proprietario possa cadere in qualche insana tentazione. Il 52enne, un italiano del posto, vieneper il