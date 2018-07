Bomba d'acqua a Udine: allagato il centro commerciale e la tangenziale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE -a Udine e Martignacco; ilha causato l'deldi Martignacco dove l'acqua è entrata all'interno degli immobili, nei negozi e nelle piazzette nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 luglio.Perdite dal tetto della grande struttura dello shopping dove l'acqua è penetrata anche nelle condutture dei tubi della corrente, tanto che chi si trovava all'interno del polo commerciale si è visto letteralmentecon. Tantissimi i post su Facebook di persone che erano a fare la spesa e si sono ritrovate a mollo. Le improvvise e fortissime piogge hanno allagato i campi tra Martignacco, l'area del parco del Cormor e la zona dello Stadio Friuli, tanto che si è pensato allo straripamento del corso del Cormor.In realtà la rete di captazione non ha retto:, otturati dalle foglie, si sono "otturati". Questo ha causato l'che dalla zona Stadio, dai Rizzi, a Udine, porta a Martignacco, chiuso al traffico dalla polizia locale.dove il flusso del traffico si è bloccato per acqua sulla carreggiata. Cinque squadre della Protezione civile dei Comuni di Udine, Pagnacco e Tavagnacco sono intervenute per aprire i tombini. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Udine. Forteanche a Fagagna e nel Medio Friuli. I pompieri sono intervenuti anche a San Daniele del Friuli e a Majano per alberi finiti sulla carreggiata. Alcune vetture sono uscite di strada, senza feriti, anche a cause del maltempo. L'emergenza è rientrata alle 18.30.