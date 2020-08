All'alba sbanda e vola con l'auto nel campo: ferito

LATISANA - Con l'auto vola fuoristrada e finisce in ospedale.Alle 6,45 di oggi, 20 agosto, i Vigili del fuoco del distaccamenti di Lignano sono intervenuti a Latisana, in via Lignano Nord sulla strada regionale 354, per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura.



I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato l'auto nel campo, che per cause da accertare, era uscita autonomamente di strada; hanno quindi collaborato con il personale sanitario del 118 a soccorrere il ferito che si trovava ancora all'interno del mezzo incidentato e hanno messo in sicurezza il veicolo. Il conducente si trova in ospedale a Latisana. © RIPRODUZIONE RISERVATA