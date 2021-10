Alexis Sanchez con saudade friulana: torna e acquista l'azienda vinicola Alberice

UDINE - Il "Nino maravilla" ex attaccante dell'Udinese ora all'Inter, al secolo Alexis Sanchez, torna - da imprenditore - in Friuli. Il giocatore cileno, che è il più pagato della rosa nerazzurra - ha un ingaggio di oltre 7 milioni netti l'anno - h trattato e concluso l'acquisto di una cantina. Secondo il Messaggero Veneto, Sanchez avrebbe infatti già comprato la tenuta Alberice, azienda agricola di circa 25 ettari, di cui 8 collinari, che si trova nei pressi del Bosco Romagno, in comune di Corno di Rosazzo.

Sanchez negli ultimi tempi ha visionato di persona almeno un paio di volte la zona della tenuta ed assaggiare i vini che ora andrà a produrre.