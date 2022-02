CORNO DI ROSAZZO - Si è battuto la mano sul cuore e ha detto a tutti: Io o soi furlan, io sono friulano. Una serata sicuramente da ricordare quella di lunedì per l'intera comunità di Corno di Rosazzo che ha accolto quello che probabilmente diventerà un nuovo vitivinicoltore dei Colli Orientali del Friuli. Stiamo parlando di Alexis Sanchez, il niño maravilla, l'attaccante cileno classe 1988, attuale punta dell'Internazionale di Milano ma indimenticato calciatore dell'Udinese negli anni d'oro 2008-2011. Sanchez è ritornato in terra friulana per definire la sua possibile acquisizione di una cantina vitivinicola locale con annessi terreni, assieme ad una sua socia. I rumors parlando di una tenuta di circa 25 ettari, di cui 8 collinari, che si trova nei pressi del Bosco Romagno. «È stata una serata bellissima e una esperienza gratificante racconta il sindaco di Corno di Rosazzo, il deputato Daniele Moschioni per noi è un grande orgoglio il fatto che un professionista del suo livello abbia voluto venire ad investire qui da noi; io lo ricordavo in campo, quando incantava con il pallone tra i piedi e la divisa dell'Udinese, averlo conosciuto di persona è stato entusiasmante, anche perché si tratta di un ragazzo dalla grandissima semplicità, che si è interessato non solo di vino ma anche della vita sportiva del nostro paese».



GIUBBOTTO

Proprio per questo, per celebrare la serata, il sindaco ha donato al niño maravilla il giubbotto ufficiale del Corno Calcio, la gloriosa società della cittadina nata nel 1929 ed oggi attiva con la Virtus Corno nel campionato regionale di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia e con il Corno Calcio in Seconda Categoria, senza dimenticare un florido settore giovanile. «Mi auguro che la trattativa si concluda positivamente aggiunge il sindaco anche perché avere un vitivinicoltore della sua caratura andrebbe a beneficio non solo del nostro comune ma di tutto il territorio dei Colli orientali del Friuli». Sanchez, svela Moschioni, si è detto grande appassionato di vini rossi, ma nella serata si è spinto ad assaggiare anche alcuni pregiati bianchi del territorio, naturalmente in piccolissimi assaggi da professionista qual è. Il giocatore ha una vera e propria passione per l'enologia, avendo già acquistato una azienda del settore in Cile; il fatto di essere rimasto innamorato del Friuli dopo la sua esperienza con le Zebrette ha portato a questo ulteriore passo.



CONSIGLIO

«Quando ritornerà da noi ed avrà esaurito i suoi impegni sportivi con l'Inter conclude Moschioni - lo vogliamo accogliere sicuramente in Consiglio comunale per tributargli il giusto riconoscimento, sappiamo che ci tiene molto e vogliamo celebrarlo a dovere». Poi chissà, il primo cittadino, ricordando i suoi precedenti da calciatore, allenatore e dirigente del Corno Calcio, fantastica sul fatto che, a carriera terminata, un giorno Sanchez possa magari anche far parte della società sportiva del paese: «So che è un sogno un po' troppo forte ma chi lo sa, non si sa mai, ci spero!».