Alessandro Borghese, quale sarà il miglior ristorante friulano? Le anticipazioni della puntata di domani sera

UDINE - Quale sarà il miglior ristorante in una dimora storica di Udine? Lo scopriremo domani sera, domenica 15 gennaio, su Sky e in streaming su Now, con il nuovo appuntamento di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti".

Il minivan del noto chef arriverà nella «città millenaria» per conoscere le dimore storiche del Friuli: da Pagnacco a Fagagna, fino al Borgo di Paradiso di Pocenia. Castelli antichi di epoca veneziana, casolari contadini, luoghi in cui sono nate e hanno iniziato a essere tramandate ricette che ancora oggi dominano le tavole degli abitanti della zona, a formare una tradizione gastronomica friulana che è più ricca di quanto si possa pensare.

Quali sono quattro i ristoranti in sfida

​In gara in questo episodio ci sono «Casa della Contadinanza» di Marco, «Ristorante Al Zuc» di Valentino, «Trattoria Al Paradiso» di Federica e «Ristorante San Michele» di Giuseppe. Trattorie, osterie e locali più chic dove mangiare piatti tipici come tagliolini al prosciutto San Daniele, selvaggina e polenta o il famoso frico (piatto unico composto da patate, cipolle e formaggio), ma anche rivisitazioni contemporanee e sperimentali. Nel nuovo episodio Alessandro Borghese punta proprio a individuare chi ha saputo mixare al meglio innovazione e tradizione, valorizzando i prodotti del territorio pur dando loro un utilizzo più adeguato ai giorni nostri, per eleggere il miglior ristorante in una dimora storica di Udine e dintorni.

Categoria special dedicata ai cjarsons

Le regole alla base di Alessandro Borghese 4 Ristoranti restano le solite: ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati da Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In questa puntata, la categoria special è rappresentata dagli cjarsons, tipicissimi ravioli di ricotta originari del 1700 il cui ripieno, pur cambiando di famiglia in famiglia, deve essere speziato, bilanciato tra salato e dolce, e ricco di ingredienti insoliti (venivano preparati con tutto quello che c'era a disposizione, dal cioccolato fondente agli spinaci, dalla cannella all'erba cipollina, dalla ricotta al rum, dalla grappa al prezzemolo, dai biscotti secchi alle uova, solo per citarne alcuni).