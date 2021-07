Alberi su strade e case, danni per il maltempo in Friuli

Il temporale poi il forte vento: danni in Friuli nel pomeriggio. La perturbazione ha lasciato il segno anche in provincia Udine tanto che la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Udine ha ricevuto svariate richieste di soccorso. Circa 40 gli interventi eseguiti, tra le 17 e le 20, dalle squadre della sede centrale e dai distaccamenti permanenti e volontari supportate anche da un'autoscala e un autogru. Rivignano, Varmo, Campoformido e Udine le zone più colpite dove i pompieri friulani hanno operato per la rimozione di grossi alberi caduti su strade e case. Alle 20 rimanevano da eseguire ancora una decina di interventi.