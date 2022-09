Albergatrice 51enne sbanda in 500 e precipita nella scarpata: morta sul colpo

MALBORGHETTO VALBRUNA- Tragedia ieri sera, 29 settembre, sulla strada che scende dalla malga di Feistritz, in Carinzia, a pochi metri dal confine. Ha perso la vita Natasha Errath, 51enne di Ugovizza, comune di Malborghetto Valbruna, che secondo i primi accertamenti ha sbandato ed è precipitata per 500 metri lungo una scarpata. Inutili i soccorsi, chiamati da alcune persone che avevano visto l’auto. Non facili le operazioni di recupero anche a causa del maltempo. La donna, sposata e madre di tre figli (un maschio e due femmine), gestiva un agriturismo in quota oltre a un B&B a Malborghetto.