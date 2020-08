Al via il Festival della montagna

Da venerdì 28 agosto e per i 2 giorni successivi Sappada ospiterà “Parole in vetta, musica in quota e sapori a valle” il primo festival della montagna del Friuli Venezia Giulia. Organizzato da Giochi di Parole in collaborazione con la locale associazione ASD Camosci, con il sostegno di PromoTurismo FVG e con il patrocinio del Comune di Sappada, l’evento darà voce alla montagna attraverso i suoi testimoni, sia del mondo della narrativa, che della musica, ma anche dello sport e della cucina gourmet. “La montagna è una risorsa vitale per la nostra regione e non solo per le sue importanti risorse naturali, ma soprattutto per quelle umane: in quota si condensano le migliori virtù - dichiara l’ideatrice e direttore artistico dell’evento - “Dalle gente che è nata e vive in questi luoghi c’è molto da imparare: dal loro rispetto e amore per la montagna fino al forte senso di appartenenza ad un territorio spesso difficile da vivere per le sue asperità, ma capace di regalare emozioni uniche. Per questa ragione abbiamo pensato di cercare di trasmettere l’essenza della bellezza di una componente troppo spesso sottovalutata del nostro territorio, la montagna appunto, attraverso un festival in cui i protagonisti si fanno portavoce di un messaggio importante, che è quello di rivalutarla, di valorizzarla e di aiutarla ad esprimere al meglio le sue potenzialità”



Al festival si parlerà di montagna con Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer, i due campioni di sci di fondo di Sappada che, in 2 vantano ben 9 medaglie olimpiche; venerdì pomeriggio a partire dalle 17.30 saliranno sul palco in Piazza Hoffe e, insieme a loro, a fare gli onori di casa ci saranno anche la Banda di Sappada e il gruppo folcloristico Holzhockar, per un’esibizione in forma ridotta a causa delle limitazioni anti Covid19. C’è grande attesa anche per i dialoghi in programma sabato mattina, dalle 10.30 tra Mauro Corona, Toni Capuozzo e Gigi Maieron che, dopo anni, ritorneranno nella formazione che li ha fatti amare in tutta Italia di “3 uomini di parola”. Toni Capuozzo sarà in video chiamata da Pantelleria. Al termine della loro conversazione incentrata ancora una volta sui temi della montagna, dei suoi valori tanto cari a Corona, lo chef Stefano Basello , darà vita ad uno show cooking in cui interpreterà un piatto tipico della tradizione sappadina, i Gepichta Kropfn, che il pubblico presente potrà assaggiare.



Squisitamente legato alla montagna sarà anche l’allestimento del palco: gli ospiti si accomoderanno sulle sedute Selva nera, le prime ad essere esposte al Fuorisalone di Milano, realizzate in Abete bianco e abete rosso delle montagne friulane, da alcune maestranze tra cui Stolfo Mobili di Nimis.



Nel pomeriggio di sabato 29 spazio alla musica, in quota, con il rapper Doro Gjat, che presenterà anche l suo ultimo recente singolo. Per l’occasione la seggiovia che porta al luogo del concerto, di fronte al Rifugio del Monte Siera, costerà solo 4 euro. Domenica sarà invece la giornata delle donne: alle 15, in piazza Hoffe la scrittrice Ilaria Tuti e la campionessa olimpica Manuela Di Centa parleranno della loro montagna, accompagnate dalle note musicali della violinista Mariko Masuda, che con il suo talento incantò l’imperatore giapponese Naruhito, e il violoncellista Antonio Merici. A catalizzare l’attenzione del pubblico, domenica pomeriggio, ci sarà anche il tenore francese Amadi Lagha, da molti definito il nuovo Pavarotti, che omaggerà le donne della montagna protagoniste sul palco, con l’interpretazione di 4 arie. Alle 17 sarà la volta della chef stellata Fabrizia Meroi: il festival si concluderà con il suo show cooking dei Gepichta Kropfn e l’assaggio al pubblico. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e limitata alla disponibilità dei posti. In caso di maltempo gli orari potrebbero subire qualche modifica. Infopoint 0434.469131 © RIPRODUZIONE RISERVATA