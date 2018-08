Aiuta i migranti: minacce di morte alla madre della consigliera Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE - Guardati le spalle, sappiamo dove abiti e dopo bruciarti la macchina ti sprangheremo senza pietà. Devi morire tu e quei negri bastardi che tanto difendi. Sappiamo dove trovarti, la bara per te antifascista è pronta. Parole di una violenza inaudita che sono state indirizzate a, madre della consigliera comunale del Pd, Sara Rosso, su Facebook.È stata la stessa interessata a pubblicarle sul suo social, su consiglio della Polizia postale (anche se la Questura fa sapere che ancora non è stata presentata nessuna denuncia e che non era stato detto alla Lucis di pubblicare il post integrale, ndr). Il messaggio (inviato tramite la messaggistica privata e senza nome e cognome) è stato mandato il 13 agosto, ma solo pochi giorni fa la signora se n'è accorta. Avevo pensato di non dire niente, anche per non far preoccupare la mia famiglia e i miei amici ha scritto su un post -, ma la Polizia, al