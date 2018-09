È l'anno d'oro del granoturco, produzione record in Friuli Venezia Giulia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE - In Friuli Venezia Giulia è l'anno del mais. Pur con tutte le difficoltà che gli agricoltori devono affrontare per far rendere questa coltura, dai costi di produzione all'irrigazione, concimazione e diserbi e non da ultime le micotossine, quest'anno i produttori di mais della regione sono stati premiati con un raccolto che non si vedeva da almeno sei anni. Ad oggi sono 48mila gli ettari di superficie coltivata a granoturco in Fvg e nelle aree più votate a questa coltura, che corrispondono a quelle maggiormente irrigate, si è arrivati a raccogliere anche 170 quintali per ettaro, una quantità ben superiore a quella dell'anno passato che si fermava a 130 quintali.«È un'annata eccezionale commenta Michele Dazzan di Coldiretti Fvg se consideriamo che il mais è sensibile alla carenza idrica soprattutto nelle prime due settimane che seguono la fioritura e che può comportare una riduzione della resa fino al 50%».