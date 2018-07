Travolto e schiacciato dal trattore mentre lavora nella vigna: grave

di Paola Treppo

GORIZIA -con il trattore che. L'infortunio è successo intorno alle 10 di oggi, venerdì 13 luglio, in località San Mauro, a, a meno di un chilometro di distanza dal confine con la Slovenia.A dare l'allarme è stato un altro agricoltore che era lì anche lui per eseguire dei lavori nella vigna. Sul posto è stata inviata subito una automedica da Gorizia e l'eliambulanza proveniente invece dall'eliporto di Campoformido. I vigili del fuoco hanno raggiunto il vigneto con una campagnola, perché la strada qui è molto stretta. L'agricoltore, che è rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo, ha riportato diverse; per lui si è temuto il peggio. È stato liberato dai pompieri, stabilizzato dalla equipe medica e quindi accolto in ospedale a Gorizia. Non sarebbe in pericolo di vita. Per tutti gli accertamenti la polizia di Stato.