Agnellini stipati nel camion dalla Romania, sfiniti o morti: supermulta

di Paola Treppo

UDINE - Due sono morti sfiniti e altri 748 agnellini stipati su un camion erano in pessime condizioni igieniche, assetati, senz’aria. A fermare il grosso carico di animali sono stati gli agenti della polizia stradale sull’autostrada A34, a Villesse.



Gli agnellini provenivano dalla Romania ed erano diretti nel Lazio; il loro destino era la macellazione per le festività pasquali. Alla guida del veicolo un autista romeno. Già da un primo controllo sono emerse irregolarità evidenti sulle modalità di trasporto degli animali. Dai controlli è emerso che il trasporto era stato eseguito senza autorizzazione per i lunghi viaggi, con un veicolo i cui piani di carico non erano stati distanziati per garantire movimento e aerazione agli animali: gli agnellini, infatti, toccavano con la schiena il soffitto del piano superiore. Gli agnellini non potevano abbeverarsi e morivano di sete. Il camion è in stato di fermo amministrativo, multa da seimila euro.

