Aggredisce la sua ex e le ruba la borsa con 200 euro: 39enne in manette

UDINE - Un uomo di 39 anni, un marocchino residente a Pasian di Prato (Udine), è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del Radiomobile della compagnia di Udine con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali ai danni della sua ex, una donna di 26 anni, originaria dei Paesi dell'Est. La coppia, che aveva intrecciato una relazione sentimentale ora conclusa, si è incontrata in un bar della città intorno alle 19. Ne è nato un litigio, degenerato ben presto in un'aggressione.

L'uomo ha sottratto alla ragazza la borsa in cui teneva il cellulare e alcuni profumi di marca, per un valore di circa 200 euro. La donna ha cercato di riprendersi la borsa e ne è nata una seconda colluttazione in cui è rimasta ferita al lobo dell'orecchio. Intervenuti in difesa della donna, altri clienti del locale hanno chiamato i carabinieri mettendo così in fuga l'aggressore. All'arrivo sul posto, i militari dell'Arma hanno inseguito e bloccato l'aggressore, ritrovato ancora in possesso di parte degli effetti personali della vittima. Condotto in caserma, è stato arrestato e trasferito in carcere a Gorizia in attesa dell'udienza di convalida.

La ragazza è stata medicata in pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni.