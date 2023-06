«Un pugno in faccia senza motivo». Dj colpito in pieno giorno in borgo stazione: caccia all'aggressore

UDINE - Fino a quel momento sembrava un lunedì come tanti altri. Era all'incirca mezzogiorno, Michele Perini, conosciuto anche come Dj Miki stava percorrendo via Leopardi in Borgo stazione, quando si è trovato davanti uno sconosciuto che, apparentemente senza motivo, lo ha colpito con un pugno alla faccia. Risultato? Un viaggio fino al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per la cura di diverse tumefazioni al volto, ferite alla testa e un trauma cranico contusivo.

La prognosi di 5 giorni.

Lo sfogo sui social: «Inaccettabile a Udine»

Se l'è cavata anche bene Perini, ma ciò che stupisce e sconvolge è una vicenda del genere sia successa in pieno giorno e soprattutto senza alcuna ragione. «Eccomi qua» scrive Michele su Facebook postando le foto delle cure ospedaliere alle lesioni provocate «ci metto la faccia nel vero senso della parola. Inizio con il dire che non è accettabile che in una città come Udine (conosciuta per la sua qualità di vita) succedano episodi del genere in pieno giorno. Mi sono trovato in una situazione che mai avrei immaginato nella mia amata Città, ricevere un pugno in piena faccia a tradimento e per nessun motivo. Udine è bella, io la amo, ma veramente è giunto il momento che qualcuno faccia qualcosa in determinate zone».

Cosa è successo

Secondo il racconto del 42enne, si era recato in zona Borgo stazione, precisamente in via Leopardi, per motivi di lavoro, quando uno sconosciuto, di carnagione scura, si è frapposto alla sua direzione, sferrandogli un pugno dritto in faccia che lo ha fatto cadere a terra e sbattere la testa sul marciapiede con annessa perdita dei sensi. Una volta ripresosi, si è recato autonomamente al nosocomio cittadino. «Una persona non può trovarsi a passeggiare avendo paura di chi ha intorno e sperare che nessuno ti aggredisca da dietro senza avere possibilità di difesa» continua lo sfogo social del Dj «in tanti anni di serate nei locali non è mai capitato di trovarmi in pericolo e il fatto che sia capitato di giorno mentre passeggiavo per strada mi fa pensare un sacco». Denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine di Tarcento, si indaga ora per l'identificazione del malvivente che l'ha aggredito.