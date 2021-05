Aggredito a calci e pugni per rubargli lo smartphone: arrestati due minorenni

UDINE - Due minorenni, entrambi di 16 anni, cittadini italiani, residenti in provincia di Udine, sono stati

arrestati dalla Polizia per una rapina commessa ai danni di un giovane di 18 anni, aggredito con calci e pugni e derubato di uno smartphone. L'arresto è stato eseguito dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Milano che coadiuvano i colleghi della Questura di Udine nei servizi di controllo del territorio. Intorno alle 18 di sabato i poliziotti stavano controllando alcune persone sedute all'esterno di un bar della zona quando hanno udito alcune urla provenire dalla vicina autostazione. Hanno notato quindi i due minorenni aggredire un terzo giovane, colpito al volto, scagliato a terra e nuovamente colpito con calci e pugni.

Alla vista degli agenti i ragazzi hanno tentato la fuga imboccando il sottopassaggio della stazione ferroviaria,

dove però sono stati raggiunti e bloccati. I due sono stati quindi condotti in Questura per ulteriori accertamenti dai quali è emerso che uno di loro avrebbe tenuto una simile condotta solo pochi giorni prima.

L'arresto è stato convalidato ieri dal gip del tribunale per i Minori di Trieste che ha disposto per entrambi la misura

cautelare del collocamento in comunità. Lo smartphone è stato recuperato e restituito al proprietario