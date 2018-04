Affluenza alle urne alle 12: ha votato il 18% degli elettori, tutti i dati

di P.T.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Per leinl'ai seggi alle 12 di oggi, domenica 29 aprile, si attesta su una media del. Hanno votato 200.139 aventi diritto su 1.107.415 iscritti: esattamente il 18,07 per cento. Ecco i dati per circoscrizione.Circoscrizione35.047 votanti su 212.168 iscritti: 16,52 per cento.Circoscrizione21.517 votanti su 118.817 iscritti: 18,11 per cento.Circoscrizione79.443 votanti su 410.607 iscritti: 19,35 per cento.Circoscrizione13.556 votanti su 82.220 iscritti: 16,49 per centoCircoscrizione di50.576 votanti su 283.603 iscritti: 17,83 per cento.I dati soni ufficiosi e sono forniti dal Servizio elettorale della Regione.