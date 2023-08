UDINE - «Un'odissea di diciassette ore in aeroporto». Così Stefano De Stalis, presidente del Fogolâr Furlan di Malta, dopo una notte insonne, racconta la disavventura sua e di altri 181 passeggeri diretti da Ronchi all'aeroporto maltese. Sarebbero dovuti partire alle 17.35 di lunedì. Ma, quel volo, non è decollato prima di ieri alle 9.10. In mezzo, una lunghissima attesa, «con una sensazione di abbandono insostenibile», come la racconta De Stalis, carnico di Tolmezzo, con genitori di Chiusaforte. E non è l'unico ad aver usato i social per protestare, attirando anche l'attenzione di Consumatori attivi. «Siamo ancora qua senza alcuna assistenza, senza risposte, senza aria condizionata, dormendo a terra. Molti dicono "mai più in questo aeroporto", insomma, ospiti di gente unica. Tutti i diritti di chi vola violati in una notte (...) Mai più Ronchi», ha scritto durante l'attesa un altro passeggero di quel volo, su una pagina indipendente dedicata agli appassionati di aviazione nostrani. L'amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo parla di «una grande sfortuna. Purtroppo le persone hanno avuto un grossissimo disagio a causa di una serie di eventi: il guasto, che era stato segnalato da un passeggero del Malta-Trieste, che aveva notato un flap sinistro diverso dagli altri, era stato riparato dai tecnici Ryanair, ma poi l'autorizzazione chiesta a Boeing ha richiesto del tempo e si è andati fuori orario con l'Enav per la ripartenza». Consalvo spiega anche che assistenza e informazioni sono state fornite ai passeggeri. «Sono naturalmente molto dispiaciuto dell'accaduto e farò quanto in mio potere affinché l'aeroporto si attrezzi anche per questi eventi che sono comunque straordinari e che dipendono esclusivamente da problemi delle compagnie aeree», fa sapere il presidente Antonio Marano.



IL RACCONTO

Tutto è cominciato davanti alla scaletta dell'aereo. «A quel punto ci hanno fermato - racconta De Stalis - e, dopo un po' di tempo sotto il sole, ci hanno detto di rientrare. Da quel momento è iniziata la nostra odissea», riferisce De Stalis, che su Facebook ha raccontato ora dopo ora il suo diario . Nel corso della lunghissima attesa, riferisce, «per ben due volte ci hanno fatto uscire per raggiungere l'aereo, aspettare in coda e poi rientrare. E per due volte abbiamo fatto il controllo di sicurezza». Ai passeggeri in attesa sono stati dati 2 voucher di 4 euro, spiega. L'entità dei buoni, come precisato dall'aeroporto, dipende dalla compagnia. Anche l'acqua è arrivata. Per una serie di vicissitudini, il volo è stato rimandato al giorno successivo. «Ci siamo tutti accomodati sul pavimento per dormire», dice il 63enne, che da 7 anni vive a Malta e che ora pensa di scrivere ai vertici dell'aeroporto e alla Regione in merito all'episodio.