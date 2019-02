Lo adesca sul web e all'incontro lo minaccia: «Sei diverso dalla foto»

di Elena Viotto

UDINE - Avrebbe adescato un coetaneo su un social network ma all'incontro concordato tra i due si sarebbe presentato con un coltello e gli avrebbe intimato di consegnargli 150 euro. Per questo motivo un giovane di 22 anni, un cittadino rumeno residente in città, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di tentata estorsione. Il caso è stato scoperto per una manovra azzardata compiuta dall'auto su cui si trovavano i due giovani proprio davanti agli occhi di personale della Squadra Mobile tra piazzale XXIV...