Non accetta la fine della storia d'amore: lite con la ex e coltellate in strada

UDINE - Una ragazza di 20 anni è stata aggredita ieri sera, 13 ottobre, a Udine da un giovane, cittadino ghanese, suo ex compagno, che poi si è colpito con un coltello da cucina, ferendosi in maniera grave.



Lui non accettava la fine della storia d'amore

I due si erano incontrati per chiarire alcuni aspetti legati alla fine della loro relazione, durata un paio d'anni e interrotta alcuni giorni fa dalla giovane. A quanto si apprende la decisione non era stata accettata dall'uomo al punto che la ragazza venerdì scorso si era rivolta alla Polizia per segnalare il comportamento insistente dell'ex nel cercare di convincerla a tornare insieme. La Polizia aveva avviato gli accertamenti del caso



La discussione e le coltellate

Il dramma si è consumato in strada in via Scrosoppi. Secondo una ricostruzione, ieri sera la coppia si era incontrata in piazza Libertà. Ne è nata una discussione poi degenerata durante il tragitto verso casa della ragazza. L'uomo ha estratto un coltello da cucina ferendola. La giovane avrebbe tentato di chiedere aiuto con il cellulare, cadutole a terra. A chiamare i soccorsi è stata una coppia che passava di lì, che ha sentito la ragazza gridare aiuto. All'arrivo delle pattuglie, l'uomo stava bloccando la giovane contro un muro con il coltello insanguinato in mano. La ragazza è riuscita quindi a divincolarsi e a correre incontro agli agenti. L'uomo si è invece accasciato a terra a causa delle ferite che si sarebbe auto inferto. Quest'ultimo, a cui era scaduto un precedente permesso di soggiorno ed era destinatario di due ordini di espulsione dal territorio nazionale, era stato denunciato nei giorni scorsi dalla Polizia dopo essere stato trovato in possesso ingiustificato di un altro coltello.



Sul posto sono intervenute due ambulanze, che hanno portato i due all'ospedale locale Santa Maria della Misericordia, le squadre Volanti e Mobile della Questura e la polizia scientifica per i rilievi. Il giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico.

