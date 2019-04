Rissa fra 4 avventori al bar, accoltella il rivale al collo e alla schiena

UDINE - Uno straniero è stato ferito all'alba a coltellate da un conoscente al culmine di una lite causata da futili motivi e dallo stato di ubriachezza in un bar di Cervignano del Friuli (Udine). La vittima è stata colpita da almeno due fendenti, uno al collo e uno alla schiena ed è stato portato in ospedale. La lite è avvenuta poco prima delle cinque tra due cittadini e due stranieri, tutti alterati dall'alcol. A un certo punto uno dei due italiani avrebbe estratto il coltello ferendo uno dei due "rivali".



Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Palmanova per ricostruire con esattezza l'accaduto. Gli investigatori stanno vagliando le singole posizioni delle quattro persone.

