Cinque accoltellati nel centro commerciale: 3 gravi. Ferito l'ex difensore dell'Udinese Pablo Marì

UDINE - Cinque persone sono state accoltellate all'intero del centro commerciale Milano Fiori di Corsico di Assago (Milano), in via Milanofiori. Tra queste c'è anche il difensore del Monza ed ex Udinese Pablo Marì .

Nel centro commerciale con un coltello, tre feriti gravissimi

Responsabile un uomo che, secondo quanto riferito dai Carabinieri, è già stato bloccato. Si tratta di un 46enne italiano. Gli investigatori escludono che si sia trattato di un atto terroristico. Tre persone sono rimaste gravemente ferite e sono in condizioni critiche dopo essere state aggredite a coltellate da un uomo in un centro commerciale di Assago, comune in provincia di Milano. Sono invece quattro le persone valutate sul posto dal personale di Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza, tutte con lesioni da arma da taglio. Un paziente è invece in condizioni meno gravi. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, tre automediche e sei ambulanze.

I testimoni: «Siamo sotto choc»

«Ora che siamo lontane siamo più tranquille ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime»: lo dice una ragazza che si trovava nel centro commerciale di Assago durante l'aggressione. «Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva, completamente sotto shock» aggiunge la testimone.

La stagione a Udine

pablò Marì nel luglio 2019 viene ceduto a titolo definitivo ai brasiliani del Flamengo, con cui firma un contratto fino al dicembre 2022. Ma in gennaio 2020 passa in prestito all'Arsenal fino al termine della stagione: il 24 giugno viene riscattato dal club londinese e girato in presrtito a gennaio 2022 all'Udinese fino al termine della stagione.

Esordisce con i bianconeri il 6 febbraio in occasione del successo per 2-0 contro il Torino. Il 27 aprile invece trova la sua prima rete in bianconero, segnando il gol del momentaneo 0-1 nel recupero della sfida con la Fiorentina al Franchi, gara poi vinta per 0-4.