di Alessia Pilotto

UDINE - Oltre 7 milioni di euro: è questa la cifra che 10 cooperative sociali del Fvg hanno ricevuto nel 2016 per accogliere 900 migranti: in media, oltre 7.700 euro a migrante. Ovviamente non si tratta di profitti, bensì di risorse assegnate dalle gare d’appalto delle Prefetture per dare un tetto, cibo e sostegno a chi arriva nella nostra regione. Delle 10 coop, tre hanno ricevuto meno di 200mila euro ciascuna, 5 fra 201mila e 500mila euro ciascuna e due invece oltre mezzo milione di euro ognuna.



I dati sono emersi dal convegno su "Accoglienza migranti in Fvg: chi, come, con quali risorse...", organizzato ieri al Centro Balducci di Zugliano da Libera Fvg e Rete dei Numeri pari. Le coop sociali accolgono circa il 43% dei migranti (degli altri si occupano soprattutto associazioni e fondazioni) e nel 2016 hanno seguito 900 persone, in prevalenza maschi under 40 provenienti da Pakistan e Afghanistan.. Per le coop, le voci di spesa più consistenti sono gli alloggi (53,74% in media), il sostegno alla vita dei migranti (27,93% per vitto, trasporti, pocket money) e la retribuzione degli operatori che pesa per il 13,76% (un centinaio gli occupati).

