Piantano la tenda sul fiume per far canoa: l'acqua rischia di travolgerli

di Paola Treppo

SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) - Sivicino a Aonedis, a San Daniele del Friuli: piantano una tenda e poilungo il corso d'acqua. Ma quando scende il buio e il fiume si ingrossa,, col rischio di essere. Chiamano aiuto, telefonando al numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, il Nue 112. Sono una coppia di turisti tedeschi, entrambi di 40 anni. Un uomo e una donna.Per soccorrerli, prima che se li porti via l'acqua, arrivano i vigili del fuoco del Comando di Udine. Sono le 22 di ieri, giovedì 12 luglio. Il recupero non è semplice, prima di tutto perché i due stranieri non riescono a spiegare bene dove si trovano. In più non parlano italiano e masticano solo qualche parola di inglese. Grazie al servizio di traduzione del Nue 112, alla fine i pompieri capiscono dove sono: in mezzo al Tagliamento all'altezza di Aonedis.Intorno alle 23.30, in supporto ai vigili del fuoco di Udine, arrivano anche i pompieri del Distaccamento di Spilimbergo e l'unità Saf, speleo alpino fluviale, del Comando di Pordenone. Con non poche difficoltà, partendo da Villanova di San Daniele del Friuli, viene calato une la coppia viene tratta in salvo, intorno alle 2 di oggi, venerdì 13 luglio. I due stanno bene.