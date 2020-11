Abbattuto albero secolare del castello, il monumentale cedro dell'800 era malato

Sono iniziati a Udine i lavori per abbattere lo storico cedro che svettava sul colle del castello, verso piazza Libertà. Colpito da un fungo parassita, l'armillaria mellea, lo storico albero aveva ormai le radici compromesse, incapaci di assorbire acqua sufficiente a impedire che la chioma si seccasse.

Alto quasi trenta metri e piantato nel corso dell'Ottocento, l'albero era ormai parte del paesaggio del castello di Udine, specie per chi saliva dal centro storico, ed era tutelato dalle Belle Arti che non hanno potuto che dare il via libera alla rimozione della pianta al servizio Infrastrutture del Comune di Udine, che ha individuato un'altra ventina di piante da tagliare, spostare o ridimensionare.

