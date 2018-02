A fuoco il deposito in giardino: i pompieri salvano auto e villa a schiera

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BERTIOLO (Udine) - A fuoco ilin: i pompieri salvano l'auto e la villa a schiera. Il rogo è divampato a, in via Padre Maria Turoldo, al civico 8. Ad incendiarsi, per cause in corso di accertamento, una costruzione in legno di quelle che si usano come depositoErano circa le 22 di ieri, martedì 20 febbraio, quando i pompieri del distaccamento disono arrivato sul posto insieme a una squadra proveniente dal Comando di Udine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Per fortuna nessuno è rimasto intossicato o ustionato.A dare l'allarme erano stati i proprietari del deposito che sorge vicino a una. Prima di chiamare i vigili del fuoco era stata la famiglia a tentare di domare le fiamme in autonomia, usando deglie delledel giardino. Ma l'interventonon aveva dato alcun esito e il rogo rischiava dia un altro deposito in legno e a unaposteggiata lì vicino. I pompieri hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area intorno all'una e mezza.