A4, lavori per la terza corsia: chiusa l'entrata a San Giorgio di Nogaro

TRIESTE - Continuano i lavori per la realizzazione della terza corsia in A4. Gli interventi - informa Autovie Venete - riguardano sia il terzo lotto fra Alvisopoli e Gonars, 27 chilometri di strada dove già si può intravedere l'allargamento delle carreggiate in entrambi i sensi di marcia, sia il primo sub lotto (Gonars - Palmanova) del quarto lotto (Gonars - Villesse). In questi giorni gli operai stanno concludendo la costruzione della nuova rampa d'ingresso che dal casello autostradale di San Giorgio di Nogaro conduce a Trieste, per consentire il corretto innesto dei veicoli anche sul futuro manto stradale. Per questo motivo dalle 23 di domenica 16 settembre alle 24 di giovedì 20 settembre rimarrà chiusa l'entrata in direzione Trieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA