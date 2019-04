Cantiere notturno da record Palmanova-Portogruaro: 80 km, 100 persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE Quasi cento persone impiegate per circa quindici ore, ininterrottamente. Unnotturno quello che, tra la serata di sabato e la mattinata di domenica, è stato allestito e portato a termine sull'. Uno dei più lunghi fin qui svolti perché ha riguardato 80 chilometri di strada (dal nodo diall'allacciamento A4/A28 in entrambe le direzioni di marcia). E anche uno dei più complessi visto che riguardava una serie di interventi volti alla costruzione della terza corsia. A cominciare dal cavalcavia di via delle Casermette - in comune di-, il primo manufatto a essere demolito nel primo sub lotto del secondo lotto (Portogruaro-Alvisopoli). Le maestranze, sotto l'occhio vigile del personale di Autovie Venete (direzione lavori e coordinamento per la sicurezza), hanno smantellato l'infrastruttura grazie all'utilizzo di sette escavatori dotati di martelloni e pinze in grado di demolire la soletta e poi mordere travi e traverse.