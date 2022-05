L'auto finisce contro il Tir e si schianta contro la barriera: ferito l'automobilista. Code in A4

L'auto si schianta contro un Tir: code e disagi in A4. L'incidente è accaduto questa mattina, mercoledì 11 maggio verso le 8.35, al km 479 tra gli svincoli di San Giorgio di Nogaro e Latisana sulla carreggiata ovest, in direzione di Venezia. Nel botto l'auto è finita contro la barriera e il conducente è rimasto ferito. Subito sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari e i Vigili del fuoco con la polizia stradale di Palmanova e gli ausiliari del traffico. Il paziente è stata stabilizzato e trasferito in ospedale a Latisana. Inevitabili le conseguenze per la viabilità con rallentamenti per chi da Udine/Trieste deve percorrere la A4 verso Venezia.