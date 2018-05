Furgone si schianta contro il tir â€‹Morto il conducente. A4 Chiusa

GORIZIA - Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto verso le 10.15 in A4, all'altezza di Villesse, in direzione Venezia. Lo comunica Autovie Venete. Un furgone ha tamponato un autoarticolato e il conducente del furgone è morto. In quel tratto di strada non c'erano né cantieri né code - spiega Autovie - ma solo rallentamenti. L'autostrada è stata chiusa fra Villesse e Palmanova in direzione Venezia.



Questa mattina un altro sinistro

e ancor prima, il tratto di autostrada tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia, chiuso dopo che stamattina un mezzo pesante era finito di traverso , è stato riaperto.

