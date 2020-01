A4, due chiusure per la terza corsia: la prima dalle 21 del 7 gennaio

SAN GIORGIO DI NOGARO - Per lavori di completamento della terza corsia della A4 nel tratto tra Alvisopoli e il nodo di Palmanova sono state previste due chiusure: la prima dalle ore 21 di martedì 7 gennaio alle ore 5 di mercoledì 8 e interesserà il tratto compreso tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Palmanova in direzione Trieste.



Chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste dovrà uscire a Latisana per poi rientrare al casello di Palmanova, mentre chi è diretto a Udine dovrà uscire sempre a Latisana, seguire i percorsi alternativi segnalati e rientrare al casello di Udine Sud.



Seconda chiusura. Dalle 7 di mercoledì 8 gennaio fino alle 17 del 24 gennaio, l'intero svincolo sarà interessato dai lavori e sarà quindi chiuso al traffico in direzione Venezia. Chi proviene da Trieste sulla A4 ed è diretto a San Giorgio di Nogaro o nei paesi limitrofi dovrà uscire pertanto al casello di Palmanova. Chi proviene da San Giorgio di Nogaro o dai paesi vicini e vuole immettersi sulla A4 in direzione Venezia dovrà utilizzare lo svincolo di Latisana. Nessun problema invece per chi entrerà o uscirà al casello di San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. © RIPRODUZIONE RISERVATA