Camionista fermato dà un nome finto agli agenti: incastrato da Facebook

SAN GIORGIO DI NOGARO - Fermato dalla Polstrada di Udine, era nervoso. Così, forse per il timore di perdere la patente o di incorrere in gravi sanzioni, ha fornito agli agenti generalità false, indicando quelle di un conoscente. Ma il personale in servizio lungo l'autostrada A4, in quel momento di pattuglia nel tratto che da Latisana porta a San Giorgio di Nogaro, ha usato un metodo originale per smascherare il conducente del camion: tramite Facebook, infatti, ha smascherato la dichiarazione falsa, consentendo così la...