A23, Tir a metano si incendia: autostrada chiusa per oltre 3 ore, forti disagi al traffico Foto

UDINE - Un Tir, alimentato a metano, ha preso fuoco poco dopo le 12,30 di oggi 15 novembre nel tratto autostradale della A23 tra il Nodo di Palmanova e Udine Sud al chilometro 4 + 500. Il mezzo pesante si trova nella piazzola di sosta. Immediatamente Autovie Venete ha provveduto a chiudere il tratto in direzione Tarvisio. A chi proviene da Venezia ed è diretto a Udine/Tarvisio viene consigliata l’uscita di San Giorgio di Nogaro; a chi proviene da Trieste ed è diretto a Udine/Tarvisio viene consigliata l’uscita al casello di Palmanova.

Aggiornamento

Il personale di Autovie Venete, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso meccanico hanno operato a lungo per completare il complesso intervento di rimozione del tir con il nucleo specializzato N.b.c.r (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per mettere in sicurezza i serbatoi dell’autoarticolato alimentato a gas. Quindi si è provveduto a smassare il materiale (generi alimentari) trasportato dal mezzo pesante e a rimuoverlo.

Alle 16 è stato riaperto il tratto autostradale in direzione Udine/Tarvisio e i mezzi possono procedere, nel punto in cui è accaduto l’incendio, sulla corsia di sorpasso in quanto quella di marcia è ancora interessata dalla bonifica. Le code a tratti - tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro - si sono lentamente riassorbite. Non si registrano feriti nè sono rimasti coinvolti altri mezzi.