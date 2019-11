«Mandi Burel», straziante addio a Daniele, il 16enne morto con l'auto

FAGAGNA - In centinaia hanno partecipato questo pomeriggio ai funerali del sedicenne Daniele B. che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha sottratto la Opel a sua madre, vi ha fatto salire sette coetanei e infine si è schiantato sulla strada provinciale 5 che collega Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli in un incidente stradale in cui è morto, mentre i suoi amici sono rimasti feriti. I funerali si sono svolti nel piccolo centro friulano di Fagagna), nella cui piccola chiesa non sono riuscite a entrare tutte le persone che hanno voluto commemorare la morte del ragazzo.

Mandi Burel

, così lo ha salutato, secondo il tradizionale saluto friulano, uno dei suoi amici più vicini. Burel era il soprannome cui cui lo chiamavano gli amici più stretti.

