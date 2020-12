Zeno D'Agostino riconfermato presidente dell'Autorità portuale

TRIESTE - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha confermato per il secondo quadriennio Zeno D'Agostino alla presidenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Il decreto ministeriale è stato appena notificato allo stesso D'Agostino e decorre da oggi 15 dicembre. "Ci aspettano altri quattro anni di lavoro intenso per consolidare i risultati ottenuti - ha commentato a caldo D'Agostino - in sinergia con tutti gli Enti del territorio abbiamo creato un importante sistema portuale e logistico dal respiro internazionale di cui i porti di Trieste e Monfalcone sono il motore e la rete ferroviaria e intermodale, linfa vitale. La nuova sfida sarà lavorare con un approccio sempre più innovativo, integrato e soprattutto sempre più sostenibile per un porto green che sappia creare valore e lavoro prima che nuove infrastrutture".

