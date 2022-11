Zeno d'Agostino eletto all'unanimità presidente dei Porti europei

BRUXELLES - E' Zeno d'Agostino, manager veronese, a capo del porto di Trieste dal 2015, il nuovo presidente della European Sea Ports Organisation (Espo), massimo organismo di rappresentanza dei porti su scala continentale. Eletto all'unanimità dei rappresentanti dei 23 Paesi membri dell'Associazione nel corso dell'Assemblea generale svoltasi a Bruxelles, D'Agostino, già vice presidente di Espo dal 2020 al 2022, succede alla finlandese Annaleena M„kil„.

E' la seconda volta che un italiano viene nominato a capo dell'organizzazione, dopo l'elezione nel 2014 di Giuliano Gallanti, storico presidente che aveva guidato i porti di Genova e Livorno. «Per l'Italia dei porti questa nomina rappresenta un'occasione per far sentire la propria voce e per sviluppare appieno la propria naturale vocazione di sistema di scali integrato al centro del Mediterraneo», si legge in una nota del Porto di Trieste, in cui si evidenzia l'importanza dei porti «non più solo semplici hub della filiera multimodale per il traffico di merci e persone», ma «ecosistemi complessi tra mare e terra, hub di energia e piattaforme tecnologiche, motori di crescita sostenibile». «Un prestigioso incarico» che rappresenta «un segnale forte per l'Italia, ma anche un riconoscimento per il lavoro fatto a Trieste», ha commentato D'Agostino, sottolineando come la portualità europea sia fondamentale «per gli equilibri sia economici, sia geopolitici su scala continentale e globale» e debba affrontare «sfide epocali», «unita e attrezzata con proposte concrete», soluzioni da trovare «attraverso un dialogo costante insieme ai decisori politici europei».

Transizione energetica, cambio di governance, gestione delle risorse umane e del conflitto sociale, digitalizzazione sono alcuni dei punti chiave dell'agenda di d'Agostino.«I capitoli dell'innovazione necessaria sono tanti e sapremo affrontarli con il timone saldo. Ci proponiamo di raccontarli di più, non solo al nostro settore, ma anche al grande pubblico» ha aggiunto. D'Agostino, inserito nella classifica 2020 stilata da Forbes Italia dei 100 migliori imprenditori e top manager italiani, ha ricoperto diverse cariche tra cui quella di presidente di Assoporti - Associazione Porti Italiani, di segretario generale dell'Autorità Portuale di Napoli e di direttore generale dell'Interporto di Bologna.