​Zanzara tigre, allarme invasione in tutto il Friuli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Zanzara tigre: massima allerta in Friuli-Venezia Giulia. Bollettino rosso in gran parte d'Italia per le temperature in aumento e, seppur con un po' di ritardo, anche quest'anno il fenomeno zanzara tigre torna a farsi sentire. Secondo l'elaborazione di Anticimex, su base dati Vape, proprio in questi giorni fino al 31 luglio in Friuli-Venezia Giulia tutte le province (Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone), raggiungeranno l'indice potenziale di infestazione di zanzara tigre più alto, in una scala di intensità da...