Weekend da bollino rosso in A4: si stimano oltre 170mila transiti

di Elisabetta Batic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Traffico da "bollino rosso"(Venezia-Trieste): secondo le previsioni di Autovie Venete, saranno. In particolare la A4 sarà interessata da flussi elevati di veicoli in direzione Trieste, con possibili rallentamenti o code in prossimità degli svincoli delle località balneari e in uscita alla barriera di Trieste Lisert. In direzione Venezia il traffico sarà intenso e potrebbero verificarsi code ai caselli che portano alle località di mare. Lungo la A23 (Palmanova - Tarvisio) in direzione Palmanova, il traffico sarà intenso con possibili code o rallentamenti, dove le corsie sono più strette per la presenza dei cantieri. In direzione Tarvisio invece il traffico sarà più fluido ma pur sempre sostenuto, mentre un elevato numero di transiti caratterizzerà la A57 (Tangenziale di Mestre) in entrambe le direzioni. Traffico sostenuto è previsto anche per domani e domenica. Losarà in vigore dalle 8 alle 16 e per risolvere rapidamente eventuali criticità nel tratto di cantiere saranno presenti i soccorsi meccanici fuori dal casello di San Giorgio di Nogaro. Traffico sostenuto è previsto anche per domani, quando nel pomeriggio e in serata potrebbe verificarsi qualche rallentamento o coda in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Nella direzione opposta invece i transiti saranno piuttosto elevati durante l'intera giornata. Lungo la A57 in direzione Trieste, il traffico sarà sostenuto al mattino e più intenso a partire dal pomeriggio. Nella direzione opposta il traffico sarà sostenuto. Infine domenica, quandoil traffico sarà intenso lungo la A4 in entrambe le direzioni, con possibili code o rallentamenti ai caselli che portano verso il mare. Traffico sostenuto invece sulla A57 in direzione Trieste. I mezzi pesanti non potranno transitare dalle 7 alle 22.