Giochi sulla neve senza frontiere tra i rifugi di Nassfeld

Sabato, 12 marzo 2022, al Watschiger Alm di Nassfeld va in scena l'ormai tradizionale competizione per il titolo di Maestro di Baita. Un evento che raccoglie gli appassionati della località tra Friuli e Carinzia tra competizioni originali sulle piste, relax sotto il sole e specialità gastronomiche. Per il divertimento sia dei partecipanti che degli spettatori. Si inizia alle 10 del mattino sulla grande terrazza prendisole del Watschiger Alm e si prosegue tutto il giorno in una straordinaria atmosfera di festa con musica dal vivo.