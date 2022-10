Wärtsilä, nessun passo avanti. I sindacati rilanciano: «il licenziamento è una scelta politica della Corporation».

TRIESTE - La Direzione aziendale ha confermato l'intenzione di dismettere la produzione dello stabilimento di Trieste, anticipando una disponibilità a pianificare transitoriamente nuove commesse di produzione (motori). Una scelta basata su «una insaturazione della capacità produttiva installata negli stabilimenti della corporate conseguente alla riduzione dei volumi nel mercato della motoristica per effetto della pandemia e della guerra» e sui «contenuti degli accordi intragruppo tra Wärtsilä Italia e Wärtsilä Finland». Il Coordinamento dal canto suo, «nel respingere qualsiasi ipotesi di dismissione della produzione di motori, ha sfidato l'azienda rivendicando la continuità produttiva del sito triestino e l'immissione immediata in produzione di nuove commesse di lavoro, dichiarandosi disponibile a proseguire il confronto sul futuro industriale, produttivo e occupazionale del gruppo anche per approfondire l'informativa prevista dal Ccnl e dall'integrativo».

I prossimi passi

L'incontro, che è durato 4 ore ed è stato rimandato a data da concordare, era stato convocato dall'azienda per ottemperare al pronunciamento del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste dello scorso 23 settembre. In quel dispositivo il giudice ha condannato l'azienda anche ad adempiere agli obblighi di informazione previsti dal Contratto di lavoro dell' industria metalmeccanica e dagli accordi integrativi aziendali del 2016 e del 2018. Il Coordinamento riporta in una lunga nota che, sulla base di quanto riferito dall'azienda, sostiene che «l'alta qualità produttiva e la possibilità nell'aumentare la produzione dei motori nel sito triestino permetterebbero a Wärtsilä di mantenere la redditività». La vertenza quindi «continua, per difendere la produzione, l'occupazione, il know how di operai, tecnici e impiegati nei siti di Trieste, Napoli e Genova». E, ugualmente, «il coinvolgimento delle Istituzioni permane», anzi, il Coordinamento ha annunciato che nei prossimi giorni solleciterà «l'incontro al Presidente della Regione Fvg e successivamente al Ministero dello Sviluppo Economico (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)».