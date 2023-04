Wartsila, giunte due dichiarazioni di interesse da Mitsubishi e Christof Group

TRIESTE - Sarebbero due le dichiarazioni di interesse giunte oggi, 14 aprile, sul tavolo di Piero Fossati, l'advisor scelto dalla Wartsila, per individuare eventuali acquirenti dell'impianto triestino della multinazionale finlandese e gestirne il passaggio. Si tratterebbe, secondo le poche notizie trapelate, della giapponese Mitsubishi e degli austriaci del Christof Group. Per oggi era fissata la scadenza per presentare dichiarazioni di interesse, ma non era stato indicato un orario quindi, potenzialmente, fino alla mezzanotte potrebbe manifestarsi uno o più realtà interessate allo stabilimento produttivo di Bagnoli della Rosandra.