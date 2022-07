Wartsila chiude, Fedriga duro con l'azienda: «Ritiri subito il piano». Presidio ai cancelli

TRIESTE - «Chiediamo con fermezza che venga immediatamente ritirato il piano di dismissione produttiva dell'impianto di Trieste, che si attivi un tavolo - siamo disponibili a farlo immediatamente - con le istituzioni e con la parte sindacale, e si ritorni a un percorso virtuoso di sviluppo nell'interesse dell'azienda stessa». È la richiesta alla Wartsila del Presidente del Fvg, Fedriga, espressa in un video in cui esprime durissime critiche al gruppo finlandese per la decisione di chiudere l'impianto produttivo di Trieste. Fedriga ricorda che la Wartsila aveva «fatto domanda sia per progetti Pnrr sia per contratti di sviluppo con il Mise».

Lunedì incontro Regione-sindacati

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha convocato per lunedì 18 luglio alle 12.30 a Trieste nel Palazzo della presidenza della Regione un incontro con le organizzazioni sindacali di settore e le Rsu sul piano di ridimensionamento dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, annunciato da Wartsila. Un presodio ad oltranza è in corso davanti allo stabilimento triestino. «Si tratta di un confronto - afferma Fedriga- che oltre a rispondere a una richiesta di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm, assume un'estrema importanza al fine di tenere alta l'attenzione su una situazione inaccettabile non solo sul piano locale e regionale ma nazionale». All'incontro parteciperanno, secondo programma, gli assessori regionali al Lavoro, Alessia Rosolen, e Attività produttive, Sergio Emidio Bini.