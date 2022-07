Chiusura Wartsila, la proprietà finlandese non fa marcia indietro: «A Trieste stop produzione»

ROMA - La multinazionale Wartsila non farà marcia indietro sulla chiusura dell'attività produttiva a Trieste. Lo avrebbe detto nel corso dell'incontro, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, il presidente di Wartsila Corporation, Hakan Agnevall. Per il top manager, quella presa è una «decisione difficile» ma la volontà è di andare avanti, ci sarebbe comunque la volontà di mantenere a Trieste il presidio del Service della ricerca e sviluppo, formazione. La riunione, a un'ora dall'inizio, si sarebbe fermata per una pausa.

Fedriga: pronti al tavolo se ritirano la procedura

In apertura del tavolo al Mise, il governatore Fedriga aveva definito il sito di Wartsila di Trieste «strategico» per la cantieristica italiana ed europea, ribadendo di essere pronto «a sedersi ad un tavolo per parlare di ragionamenti industria ma solo a fronte del ritiro della procedura avviata da Wartsila». Anche le associazioni presenti alla riunione sarebbero allineate con la posizione del presidente.