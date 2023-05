Vittima di bullismo fin da bambino, diventa un adulto violento

TRIESTE - Un’infanzia difficile, fatta di abusi fisici da parte del padre violento e degli amici che si prendevano gioco di lui per la sua bassa statura. Da adulto la situazione non era cambiata, imprigionato in un corpo da bambino, con i suoi 150 cm scarsi, continuava a essere una vittima predestinata. Il 45enne, di nazionalità rumena, ha cercato di tutto per uscire da quella condizione di “capro espiatorio”, lasciandosi crescere la barba, ma veniva scambiato per un folletto e questo provocava altre vessazioni. Allora si è attaccato alla bottiglia e perdendo il controllo riusciva ad affrontare i suoi aguzzini, ma nella maniera peggiore. Così la sua vita si è trasformata in continue risse e denunce che finivano in condanne. Diventato un girovago, è sparito in Francia.

A rintracciarlo di nuovo è stata una pattuglia dei Carabinieri di Prosecco, impegnati con la Radiomobile di Aurisina nei controlli di retrovalico. Il suo fisico da adolescente non gli ha permesso nemmeno stavolta di nascondere il suo violento passato. Infatti su di lui pendeva un mandato di cattura della Procura di Bologna. L’uomo è stato dunque arrestato perché deve scontare la pena definitiva di 1 anno di arresto per porto abusivo di armi.

Si trova al carcere del Coroneo.