Mare e Vitovska: torna il festival dedicato alla "regina" del Carso

TRIESTE - Due giorni - il- dedicati alla "regina del Carso" ossia ilcon convegni, degustazioni e momenti di confronto. Il castello di Duino ospiterà la 13/a edizione di ''Mare e Vitovska in Morje'', un vino nato dall'incrocio spontaneo di Malvasia e Glera, che ha saputo conquistare un ruolo di primo piano e che rappresenta un orgoglio per tutto il Carso italiano e sloveno. Lo scorso anno la manifestazione ha visto la partecipazione diprovenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia (e anche dal vicino Veneto specialmente da Treviso). A Gorizia - alla Lokanda Devetak il 20 giugno dalle 19.30 - si inizierà con la cena evento di presentazione mentre venerdì al Castello di Duino si terrà il consueto convegno che quest'anno è dedicato allacon tante interessanti testimonianze di viticoltrici per riflettere, informare e formare sul tema della viticoltura in rosa e sulle opportunità e difficoltà per le donne imprenditrici che lavorano in questo settore. La manifestazione proseguirà sabato conpronti ad annaffiare i bicchieri di turisti, residenti e appassionati nell'ottica di valorizzare e salvaguardare un vitigno da difendere in quanto autoctono e speciale.