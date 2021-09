Visita una parente, poi tenta di derubare la vicina di casa

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per tentato furto un triestino 36enne. Si è introdotto all’interno di un appartamento di uno stabile in strada per Longera, dopo aver fatto visita a un parente che sta nello stesso edificio. Si è dato alla fuga utilizzando la finestra del soggiorno quando è stato notato dalla proprietaria. Sul posto una Volante, intervenuta a seguito della segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112.