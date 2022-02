Violenze e sevizie verso la propria compagna: arrestato un 40enne

TRIESTE - I Carabinieri di Aurisina hanno rintracciato un cittadino rumeno, 40enne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania. L’uomo è accusato di ripetute violenze e sevizie nei confronti della propria compagna che, riuscita a fuggire, si è rivolta alla Stazione dei Carabinieri mentre lui si è dato alla fuga. È stata proprio l’Arma di Catania ad attivare le ricerche che hanno consentito di rintracciare l’uomo a bordo di un autobus di rientro dalla Romania e diretto in Spagna. Tratto in arresto, si trova ora al carcere del Coroneo. Lo stesso Nucleo Radiomobile ha rintracciato un 46enne, cittadino rumeno, destinatario di un ordine di carcerazione della Procura di Roma per furto aggravato. I fatti risalgono al 2017 quando l’uomo, assieme alla propria compagna, ha compiuto una serie di furti ai danni di turisti della capitale. Arrestato, è al carcere di Trieste dove dovrà scontare un anno e 5 mesi. I militari di Aurisina hanno tratto in arresto un cittadino rumeno, 34enne, su cui pendeva un ordine di carcerazione della Procura di Enna per una rissa verificatasi nel 2010. Dovrà scontare due mesi e 10 giorni di detenzione nel carcere di Trieste.